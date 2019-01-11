ВИДЕО: Сотрудник РЖД задержан в Карелии при получении взятки

Сортавальский сотрудник филиала ОАО "РЖД" подозревается в получении взятки в крупном размере в пользу крупных лесорубов, сообщает Северо-Западное следственное управление на транспорте.

"Возбуждено уголовное дело в отношении начальника Сортавальской дистанции инфраструктуры филиала ОАО "РЖД" по признакам преступлений, предусмотренных п."в" ч.5 ст.290 УК РФ (получение взятки в крупном размере)", - говорится в сообщении.

Следствием установлено, что июле 2017 года начальник сортавальской дистанции инфраструктуры получил 155 тысяч рублей. За это сотрудник РЖД не сообщил руководству, а также в контролирующие и правоохранительные органы о производстве незаконной рубки леса на подконтрольном ему участке.

В настоящее время обвиняемый. Следствием подготовлено ходатайство в суд об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного продолжается.