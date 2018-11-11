ВИДЕО: Что осталось от "Ленты" в Петербурге после пожара

В Сети появились кадры гипермаркета "Лента" в Петербурге, где в субботу произошел крупный пожар.

Сообщение о пожаре в здании по адресу Набережная Обводного канала, дом 118 поступило в экстренные службы в 8.30 субботы. Площадь возгорания достигала 4,8 тысячи квадратных метров, обрушилась кровля на площади 3,2 тысячи квадратных метров, сообщает РИА Новости.

Спасатели эвакуировали сто человек персонала и посетителей, остальным удалось покинуть здание самостоятельно. В пресс-службе "Ленты" сообщили, что при эвакуации пострадал сотрудник гипермаркета, он получил незначительные ушибы. После осмотра медиков его отправили домой.

Госпожнадзор проводил внеплановую проверку гипермаркета в декабре прошлого года, и все выявленные нарушения были устранены.