ВИДЕО: Что происходит на Дне города в эту минуту

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День города в Петрозаводске пока проходит без аншлага.
Камера наблюдения на проспекте Ленина направлена на главную сцену праздника.
Наблюдать за происходящим можно в режиме онлайн.
Дождливая и прохладная погода в карельской столице, вероятно, поменяла планы многих горожан. В обеденное время на набережной Онего, где сконцентрированы основные мероприятия праздничной программы, людей было мало.
Напомним, главной звездой на Дне города-2018 в Петрозаводске будет музыкант Игорь Корнелюк. Его выступление начнется в 23.00.
В полночь в карельской столице должен прогреметь салют.
Программу основных мероприятий праздника можно посмотреть здесь.
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