ВИДЕО: Что происходит на Дне города в эту минуту

День города в Петрозаводске пока проходит без аншлага.

Камера наблюдения на проспекте Ленина направлена на главную сцену праздника.

Наблюдать за происходящим можно в режиме онлайн.

Дождливая и прохладная погода в карельской столице, вероятно, поменяла планы многих горожан. В обеденное время на набережной Онего, где сконцентрированы основные мероприятия праздничной программы, людей было мало.

Напомним, главной звездой на Дне города-2018 в Петрозаводске будет музыкант Игорь Корнелюк. Его выступление начнется в 23.00.

В полночь в карельской столице должен прогреметь салют.

Программу основных мероприятий праздника можно посмотреть здесь.