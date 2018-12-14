ВИДЕО: Для жителей Карелии заготовят более 400 живых елей

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К Новому году в Прионежском районе заготовят более 400 живых елей, сообщает ГТРК "Карелия".
Для вырубки будут выбираться те ели, которые находятся под высоковольтными линиями и на опасных поворотах на дороге. Деревья будут вырубать в трех населенных пунктах: деревне Шелтозеро, поселках Педасельга и Шокша.
В Петрозаводске карельские елки можно будет найти в садовых магазинах. Первая поставка запланирована уже на эту суббот
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