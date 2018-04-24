ВИДЕО: Дорогой джип дотла сгорел в Карелии

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Очевидцы сняли на видео, как во дворе Сортавалы сгорел Range Rover.
"Сортавала. Прямо под окнами жилого дома дотла сгорел джип", - написал автор видео в группе "Живой Петрозаводск".
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