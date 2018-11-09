ВИДЕО: Два автомобиля лоб в лоб столкнулись на Соломенском мосту в Петрозаводске

Лобовое столкновение произошло на понтонном мосту где организовано реверсивное движение.

В минувший четверг 8 ноября в 16.19 на понтонном мосту в Соломенном произошло лобовое столкновение автомобилей.

На сайте "ДТП Петрозаводска и Карелии" отмечается, что по имеющейся на мосту одной полосе движения организовано реверсивное движение, которое регулируется светофором.

Видеокамера наружного наблюдения зафиксировала момент ДТП.