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Новости. Происшествия
09:28, 09 Ноября 2018

ВИДЕО: Два автомобиля лоб в лоб столкнулись на Соломенском мосту в Петрозаводске

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Лобовое столкновение произошло на понтонном мосту где организовано реверсивное движение.

В минувший четверг 8 ноября в 16.19 на понтонном мосту в Соломенном произошло лобовое столкновение автомобилей.

На сайте "ДТП Петрозаводска и Карелии" отмечается, что по имеющейся на мосту одной полосе движения организовано реверсивное движение, которое регулируется светофором.

Видеокамера наружного наблюдения зафиксировала момент ДТП.

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Комментарии

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User
2018-11-09 10:48:56
На ниве баран еще и слепой, раз не увидел, что по мосту встречка двигается.
Leopol'd
2018-11-09 10:02:08
А теперь плавно переходим к вопросу работы светофора и ответственности городских служб за его отключение!
А водитель джипа балбес... Въехал в стоявший автомобиль, т.е. виновность 100%.
Flash
2018-11-09 09:56:40
баран на ниве
ppppp
2018-11-09 09:31:45
Два барана?
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