ВИДЕО: Два автомобиля столкнулись на Ключевой у пешеходного перехода

Иномарка и ВАЗ столкнулись на улице Ключевой в Петрозаводске.

Аварию зафиксировали камеры наружного видеонаблюдения компании "Ситилинк".

ДТП произошло в среду в 17.57 недалеко от пешеходного перехода недалеко от физкультурно-оздоровительного комплекса.