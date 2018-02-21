ВИДЕО: Два автомобиля столкнулись на "непростом" перекрестке в Петрозаводске

Жесткое ДТП произошло сегодня днем на пересечении Лососинского шоссе и улицы Черняховского.

Как сообщает ДТП ПТЗ, авария произошла на нерегулируемом перекрестке, когда один из участников ДТП выезжал с улицы Черняховского на Лососинское шоссе. Автомобилист совершал левый поворот.

В это же время второй автомобиль двигался по Лососинскому шоссе со стороны Гоголевского путепровода в прямом направлении.

ДТП обошлось без жертв. Но автомобили получили механические повреждения.

Момент происшествия запечатлели камера компьютерной сети Сампо.ру и видеорегистратор очевидца аварии Александра Куканова.