ВИДЕО: Два автомобиля столкнулись на "непростом" перекрестке в Петрозаводске

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Жесткое ДТП произошло сегодня днем на пересечении Лососинского шоссе и улицы Черняховского.
Как сообщает ДТП ПТЗ, авария произошла на нерегулируемом перекрестке, когда один из участников ДТП выезжал с улицы Черняховского на Лососинское шоссе. Автомобилист совершал левый поворот.
В это же время второй автомобиль двигался по Лососинскому шоссе со стороны Гоголевского путепровода в прямом направлении.
ДТП обошлось без жертв. Но автомобили получили механические повреждения.
Момент происшествия запечатлели камера компьютерной сети Сампо.ру и видеорегистратор очевидца аварии Александра Куканова.
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