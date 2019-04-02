ВИДЕО: Две иномарки столкнулись на перекрестке в Петрозаводске

Автомобили не поделили перекресток в утренний час пик в карельской столице.

ДТП произошло в понедельник утром, когда один из участников аварии поворачивал с Ключевского шоссе в сторону улицы Лыжной, а второй двигался прямо со стороны улицы Калинина.

ДТП попало в объектив камер наружного наблюдения компании "Сампо.ру".