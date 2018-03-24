ВИДЕО: Двух пешеходов сбили на улице Чапаева

Очередное ДТП с пострадавшими произошло в Петрозаводске, сообщили в ГИБДД города.

Сегодня вечером, 24 марта в 20.00, на улице Чапаева, у торгового центра "Спар", автомобиль "ВАЗ-2108" совершил наезд на мужчину и женщину, которые переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП пешеходы 1957 и 1955 г.р. получили травмы и были доставлены в больницу.

На месте происшествия работали врачи и сотрудники ГИБДД.

Госавтоинспекция Петрозаводска предупреждает водителей и пешеходов, что в условиях сложных погодных условий и плохой видимости на дороге необходимо проявлять осторожность и быть внимательными: водителям – соблюдать скоростной режим, пешеходам – перед переходом проезжей части убедиться, что автомобилисты видят их и пропускают.