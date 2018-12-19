ВИДЕО, ФОТО: Две легковушки жестко столкнулись у Гоголевского моста

Два автомобиля ВАЗ столкнулись накануне вечером в Петрозаводске у Гоголевского моста.

Как сообщает портал ДТП Петрозаводска и Карелии, авария с участием легковых автомобилей ВАЗ-2107 и ВАЗ-2114 произошла накануне около шести часов вечера на улице Гоголя, в районе пересечения с улицей Коммунальная.

ВАЗ-2114 двигался по улице Гоголя вниз, ВАЗ-2107 выезжал с улицы Коммунальная, со стороны улицы Лососинская, совершая левый поворот на улицу Гоголя. От столкновения на нерегулируемом перекрёстке неравнозначных дорог ВАЗ-2107 развернуло поперёк проезжей части. Транспортные средства получили механические повреждения.

Видеокамера компьютерной сети Сампо.ру запечатлела момент ДТП.