ВИДЕО, ФОТО: Две легковушки жестко столкнулись у Гоголевского моста

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Два автомобиля ВАЗ столкнулись накануне вечером в Петрозаводске у Гоголевского моста.
Как сообщает портал ДТП Петрозаводска и Карелии, авария с участием легковых автомобилей ВАЗ-2107 и ВАЗ-2114 произошла накануне около шести часов вечера на улице Гоголя, в районе пересечения с улицей Коммунальная.
ВАЗ-2114 двигался по улице Гоголя вниз, ВАЗ-2107 выезжал с улицы Коммунальная, со стороны улицы Лососинская, совершая левый поворот на улицу Гоголя. От столкновения на нерегулируемом перекрёстке неравнозначных дорог ВАЗ-2107 развернуло поперёк проезжей части. Транспортные средства получили механические повреждения.
Видеокамера компьютерной сети Сампо.ру запечатлела момент ДТП.
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