ВИДЕО, ФОТО: В Петрозаводске на барахолке – парад хрюшек и советских елочных игрушек

В Петрозаводске работает предновогодняя арт-барахолка "Винтажный цех".

Корреспондент "Столицы на Онего" посетил предновогодний Винтажный цех, работающий в кафе "Виноград" (на улице Чапаева, 41, сегодня до 18.00, еще можно успеть).

"Настроение довольно праздничное. Куча людей, среди товаров много подарков и много новогодних игрушек.

Стеклянные игрушки времён СССР, игрушки из ваты (сделанные сейчас, но по старинной технологии), советские же деды морозы со снегурочками и доктором Айболитом.

Свиньи к Году свиньи - толпами, стадами и во всех видах. Есть свиньи-мыло, геометричная свинья-копилка, свинки-значки, ватная девочка в костюме свинки на ёлку и даже фарфоровая свинья с человеческим лицом", - поделился впечатлениями наш корреспондент.

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