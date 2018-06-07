ВИДЕО: Фургон, легковушка и троллейбус попали в ДТП на Чапаева

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Авария участием грузового фургона, легкового автомобиля ВАЗ-2112 и троллейбуса произошла в Петрозаводске.
Инцидент произошел 6 июня около 17 часов рядом с ул. Ватутина.
По данным сайта "ДТП Петрозаводска и Карелии", транспортные средства двигались по улице Чапаева в сторону Автовокзала.
По одной из версий, у грузового автомобиля произошло отсоединение лестницы, закрепленной на кузове. Водитель двигавшегося следом легкового автомобиля предпринял экстренное торможение, объезжая внезапно возникшее препятствие. Легковой автомобиль занесло, развернуло и отбросило на стоящий у остановки общественного транспорта троллейбус. Обошлось без жертв.
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