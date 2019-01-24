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Новости. Происшествия
07:15, 24 Января 2019
фото: скриншот видео "ДТП Петрозаводска и Карелии"

ВИДЕО: Фургон протаранил легковой автомобиль в центре Петрозаводска

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На площади Гагарина в Петрозаводске произошло столкновение фургона и легкового автомобиля.

23 января в 13-54 в центре Петрозаводска произошло ДТП с участием фургона "Газель" и легкового автомобиля, сообщает сайт "ДТП Петрозаводска и Карелии". Автомобили столкнулись на пересечении проспекта Ленина и улицы Шотмана.

Фургон двигался по улице Шотмана со стороны улицы Красноармейская. Легковой автомобиль двигался по проспекту Ленина в сторону железнодорожного вокзала. Столкновение произошло на регулируемом перекрёстке. 

Момент ДТП зафиксировала камера наблюдения компании "Ситилинк".

 

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