ВИДЕО: ГИБДД Петрозаводска сделала ролик про самые частые случаи наездов на пешеходов

Госавтоинспекция подготовила видеоролик, который демонстрирует наиболее распространенные ситуации на дороге, в которых страдают пешеходы.

ГИБДД Петрозаводска подготовила обучающий фильм для пешеходов о типичных ситуациях на дороге, в которых происходят наезды. Ролик размещен в паблике инспекции в соцсети "Вконтакте".

На данный момент инспекторы представили первую часть фильма. В ней речь идет о наездах в пределах нерегулируемых пешеходных переходов, оборудованных через многополосные проезжие части.