ВИДЕО: Гонщик на "жигулях" протаранил иномарку в центре Петрозаводска

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При столкновении иномарки и «жигулей» пострадал молодой петрозаводчанин, сообщили в ГИБДД Карелии.
Сегодня ночью, 4 марта в 0 часов 1 минуту, в Петрозаводске на проспекте Ленина в районе дома №5 произошло столкновение двух автомобилей.
По предварительным данным, 22-летняя девушка на Mitsubishi выполняла левый поворот на на улицу Куйбышева, в этот момент на регулируемый перекресток вылетел автомобиль "ВАЗ-2115" и протаранил иномарку.
В результате происшествия пострадал 23-летний пассажир ВАЗа. Пострадавшему назначено амбулаторное лечение.
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