ВИДЕО: Гонщик на "жигулях" протаранил иномарку в центре Петрозаводска

При столкновении иномарки и «жигулей» пострадал молодой петрозаводчанин, сообщили в ГИБДД Карелии.

Сегодня ночью, 4 марта в 0 часов 1 минуту, в Петрозаводске на проспекте Ленина в районе дома №5 произошло столкновение двух автомобилей.

По предварительным данным, 22-летняя девушка на Mitsubishi выполняла левый поворот на на улицу Куйбышева, в этот момент на регулируемый перекресток вылетел автомобиль "ВАЗ-2115" и протаранил иномарку.

В результате происшествия пострадал 23-летний пассажир ВАЗа. Пострадавшему назначено амбулаторное лечение.