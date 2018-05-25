ВИДЕО: Хирург станцевала во время операции и сделала пациентку инвалидом

Хирург решила разнообразить суровые медицинские будни и снять несколько клипов, как танцует прямо во время операций. Одну из пациенток она оставила инвалидом...

Винделл Дэвис Боутте из штата Джорджия убила свою репутацию после того, как выложила в Сеть ролики во время операций, пишет life.

На них она оперировала пациентов под хип-хоп, при этом эффектно пританцовывая. Ей казалось, что в этом нет ничего плохого, но однажды такая "музыкальная операция" закончилась трагедией.



Хирург Винделл Дэвис Боутте. Фото: wsbtv

Несчастную женщину зовут Иклима, ей 55 лет. Она обратилась к Винделл Дэвис Боутте, чтобы убрать с живота жир перед свадьбой, но до алтаря так и не дошла... Спустя восемь часов операции сердце женщины остановилось. Оказалось, что хирург неправильно подобрала препараты для анестезии.



Пострадавшая Иклима Корнелиус. Фото: wsbtv

В её кабинете не было специального оборудования для реанимации пациентов, поэтому она вызвала скорую. Медики запустили сердце пострадавшей, но ситуацию ухудшила задержка с перевозкой в больницу. Потом носилки не вошли в лифт, и женщину пришлось спускать по лестнице.

Когда Корнелиус уже привезли в больницу, у неё оказался повреждён мозг из-за нехватки кислорода. Врачи успели спасти ей жизнь, но только теперь она инвалид. Сейчас она не может даже разговаривать... Родственники подали на хирурга в суд.