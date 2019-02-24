ВИДЕО: Иномарка подкинула на капоте женщину в Петрозаводске

На Древлянке молодой человек на иномарке сбил женщину на пешеходном переходе, сообщили в ГИБДД Карелии.

В Петрозаводске 23 февраля в 7.30 на Лососинском шоссе, в районе дома №30, 26-летний водитель автомобиля Skoda не уступил дорогу на пешеходном переходе 45-летней женщине.

В результате ДТП женщина получила травмы.

По факту ДТП проводится проверка.