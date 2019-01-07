ФОТО и ВИДЕО: Иномарка протаранила полицейский автомобиль в центре Петрозаводска

На проспекте Ленина в Петрозаводске произошло ночное столкновение полицейской машины и автомобиля "БМВ".

Седьмого января в полночь в районе остановки общественного транспорта "ТРЦ Макси" на проспекте Ленина произошло ДТП с участием легковых автомобилей "BMW 530" и "Ford Focus", сообщает сайт "ДТП Петрозаводска и Карелии".

Обе машины двигались по проспекту Ленина вниз: автомобиль ДПС в левой полосе движения, БМВ - следом, через один автомобиль. По всей видимости, автомобиль ДПС поворачивал влево, к автомобилю, стоящему на остановке общественного транспорта. В это же время БМВ двигался в прямом направлении, совершая маневр обгона.

В результате столкновения автомобили разбросало по проезжей части. Транспортные средства получили механические повреждения.

По предварительной информации, водитель автомобиля "Форд Фокус" госпитализирован в БСМП. Пострадавшим водителю и пассажиру автомобиля "БМВ" назначено амбулаторное лечение.