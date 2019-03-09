ВИДЕО: Иномарка врезалась в пожарный автомобиль в Петрозаводске

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На перекрестке в карельской столице автомобиль спасателей попал в ДТП.
Как следует из записей видеокамеры компании "Сампо.ру", авария случилась в пятницу в 20.01, когда автомобиль с включенными проблесковыми маячками двигался с улицы Правды в сторону Кукковки.
На пересечении Ключевского шоссе и улицы Правды иномарка не пропустила служебный автомобиль и врезалась в него.
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