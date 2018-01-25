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Новости. Общество
19:10, 25 Января 2018

ВИДЕО: Интернет-пользователи пытаются понять, что у Елены Малышевой с лицом


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Телеведущую Елену Малышеву подозревают в неудачной пластике лица.

Как пишут "7 дней", после новогодних праздников Елена Малышева решила сесть на диету имени себя. Каждый день телеведущая делится своими успехами с поклонниками в личном блоге, показывает все свои приемы пищи. Делает она это не для собственного пиара, а чтобы люди, которые в силу каких-то причин не могут себе позволить покупать готовые блюда по системе Елены Малышевой, могли сами готовить их у себя дома.

"Бессменная ведущая программы "Здоровье" выбрала не самый удачный для себя способ повествования. Звезда телевидения записывает короткие видео на фронтальную камеру своего смартфона, что не всегда смотрится выигрышно. Более того, Елена снимает себя таким крупным планом, что даже невооруженным глазом можно увидеть недостатки ее внешности", - отмечает издание. 

Так, поклонники не могли не заметить, как за последние полгода изменилась ведущая. На видео, которые звезда записывала прошлым летом, у нее гораздо больше морщин под глазами, другой овал лица и присутствует мимика. Теперь же лоб ведущей не двигается вовсе, а лицо напоминает маску.

Видео: Инстаграм Елены Малышевой.

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