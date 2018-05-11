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Новости. Общество
19:40, 11 Мая 2018

ВИДЕО: Юлия Самойлова забыла слова песни во время выступления на "Евровидении"

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Певица Юлия Самойлова, которая представляет Россию на международном песенном конкурсе "Евровидение" в Лиссабоне, не попала в финал.

Таким образом, Россия впервые с 2004 года, когда были введены полуфиналы, не прошла в заключительный этап "Евровидения". Самойлова 10 мая выступила во втором полуфинале конкурса под шестым номером с песней I Won’t Break, однако голосов зрителей и профессионального жюри не хватило для выхода в финал, пишет lady.

Певица должна была выступить на "Евровидении" еще в 2017 году в Киеве, но служба безопасности Украины запретила артистке въезд в страну, поскольку Самойлова до этого выступала в Крыму.

Заявленная на прошлый конкурс песня о любви Flame is Burning сменилась композицией I Won’t Break, которая, по признанию певицы, раскрывает ее характер. Команда, работавшая над новым треком, осталась прежней: в нее, как и год назад, вошли Леонид Гуткин, Нэтта Нимроди и Арье Бурштейн.

Как ранее сообщил РИА Новости режиссер выступления Самойловой Алексей Голубев, номер очень сложный с технической точки зрения.

"Безусловно, наш номер очень сложный. В течение 30 секунд мы должны вывести на сцену декорацию, разложить ее. Она должна быть зафиксирована очень четко, чтобы проекция попадала в эти точки… Здесь очень хорошая организация на бэкстейдже, очень профессионально работает вся команда. С нашими сложностями они справляются", - сказал Гоубев.

"У нас все живое. Каждый раз номер приобретает новое движение, потому что танцоры выдают мощную эмоцию, бэк-вокалисты поют аж до мурашек, и наша артистка с каждым разом становится все глубже в своем исполнении", — рассказал собеседник агентства. Он также отметил, что номер специально строился таким образом, чтобы зритель смог оценить талант певицы, которая доносит до зрителя главную мысль постановки — зарождение жизни.

Во время выступления Самойлова пела, находясь на платформе в виде горы. В номере также участвовали три человека на бэк-вокале и два танцора. Как отметил режиссер, танцоры Ильдар Гайнутдинов и Анастасия Джуркина воплощают образы Адама и Евы.

Всего во втором полуфинале приняли участие представители 18 стран, из которых только десять прошли в финал: Норвегия, Сербия, Дания, Молдавия, Нидерланды, Австралия, Венгрия, Швеция, Словения и Украина.

В финал по итогам первого полуфинала также прошли исполнители из Австрии, Албании, Болгарии, Израиля, Ирландии, Кипра, Литвы, Финляндии, Чехии и Эстонии.

Финал конкурса состоится в субботу, 12 мая.

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