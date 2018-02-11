ВИДЕО: Юный зацепер прокатился на троллейбусе в Петрозаводске

Школьник прокатился на троллейбусе, спрятавшись на подножке служебной "лестницы".

Видео было опубликовано на сайте "ДТП Петрозаводска и Карелии".

"Хорошо, что не свалился кому-то под колеса, но держался уже из последних сил", - прокомментировал автор ролика.