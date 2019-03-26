Подписаться
Грунт для рассады 10л
60
37
Таблетки торфяные 12шт
59
Минипарник
68
38
Семена
9
1
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Спорт
13:59, 26 Марта 2019
фото: www.drive2.ru

ВИДЕО: Каюр из Карелии первым финишировал в гонке на собачьих упряжках "Берингия" на Камчатке

Загрузка...

Во вторник, 26 марта, участники прошли 45 км от контрольного пункта "Столбовое". Первым на КП пришел Михаил Шелковин из Карелии.

Подведение итогов и награждение участников состоится 27 марта.
"Берингия-2019" стартовала 4 марта в райцентре Эссо на северо-западе Камчатки. На трассу вышли 18 каюров в возрасте от 18 до 59 лет. Восемь из них, в том числе спортсмены из Хабаровска и Швейцарии, сошли с дистанции из-за сложностей с упряжками. К финишу гонки пришли 10 каюров из Москвы, Камчатского края и Карелии, пишет ТАСС.

Гонка прошла в 16 этапов через 10 национальных поселков региона. Каюры вели упряжки, в которые запряжено 8-14 собак, в экстремальных условиях с резкими перепадами высот и температур. Большая часть трассы проходила в безлюдной, покрытой снегом тундре. В общей сложности протяженность трассы составила порядка 1,4 тысяч км.

На сайте Фото: www.drive2.ru"Берингия" было опубликовано интервью с карельским спортсменом. 

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
23.03.2019, 13:00
ВИДЕО: В Петрозаводске сотрудники ГИБДД ведут скрытое наблюдение за водителями
23.03.2019, 21:40
Звезды Comedy Woman сделали фото 18+
19.03.2019, 19:10
Егор Крид попал в гей-скандал
23.03.2019, 14:46
ФОТО и ВИДЕО: Участники митинга в Петрозаводске потребовали отставки действующей власти
25.03.2019, 07:15
РПЦ планирует вернуть здание Дома офицеров в Петрозаводске
24.03.2019, 13:00
Жители Карелии спасают мать двойняшек от рака

Аналитика

25.03.2019 14:18
Капитал
Войница против Минсельхоза: приказ оспорят в суде 1
Жители рунопевческой деревни на севере Карелии встали на защиту озера от форелеводов.
"Нам не нужна такая стабильность!" 3
25.03.2019 11:50
МегаФон отчитался о росте скачиваемого трафика
22.03.2019 16:22
"Ну, вы, ребята, даете!" 9
22.03.2019 12:33
Кэшбэк как новая "фишка" мобильной связи
20.03.2019 10:10
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 11:49
Личное мнение
Лед тронулся 2
В стране происходит фундаментальное изменение отношений власти и гражданина, государства и избирателя, считает политолог Олег Реут.
Из жизни фруктов 4
19.03.2019 14:09
Никто, кроме нас 1
18.03.2019 12:32
Приспособление во всем 13
11.03.2019 11:04
архив чтиво

Медиа

"СТОП-КАДР" с Ефимом Овчинниковым на ТНТ-ОНЕГО
22.03.2019 10:22
все фото и видео

Опрос

Нужно ли отдать РПЦ Дом офицеров в Петрозаводске?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»