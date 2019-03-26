ВИДЕО: Каюр из Карелии первым финишировал в гонке на собачьих упряжках "Берингия" на Камчатке
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Во вторник, 26 марта, участники прошли 45 км от контрольного пункта "Столбовое". Первым на КП пришел Михаил Шелковин из Карелии.
Подведение итогов и награждение участников состоится 27 марта.
"Берингия-2019" стартовала 4 марта в райцентре Эссо на северо-западе Камчатки. На трассу вышли 18 каюров в возрасте от 18 до 59 лет. Восемь из них, в том числе спортсмены из Хабаровска и Швейцарии, сошли с дистанции из-за сложностей с упряжками. К финишу гонки пришли 10 каюров из Москвы, Камчатского края и Карелии, пишет ТАСС.
Гонка прошла в 16 этапов через 10 национальных поселков региона. Каюры вели упряжки, в которые запряжено 8-14 собак, в экстремальных условиях с резкими перепадами высот и температур. Большая часть трассы проходила в безлюдной, покрытой снегом тундре. В общей сложности протяженность трассы составила порядка 1,4 тысяч км.
На сайте Фото: www.drive2.ru"Берингия" было опубликовано интервью с карельским спортсменом.
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