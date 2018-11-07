ВИДЕО: Как самосвал в Петрозаводске рухнул на иномарку

В Сети появились кадры, как на Перевалке груженый самосвал упал на легковой автомобиль.

Как сообщалось, происшествие случилось утром 6 ноября на улице Сыктывкарская. Кузов груженного песком КамАЗа завалился на Chevrolet Lanos.

В аварии никто не пострадал.

Аварию зафиксировали камеры компании "Ситилинк".