ВИДЕО: Как спасатели Карелии разрезают автомобили и спасают людей на месте ДТП

В Сети появилось видео действий спасателей на месте ДТП в случае, когда требуется извлекать пострадавших из искореженных салонов разбитых машин.

В Кеми состоялся отборочный этап соревнований на звание "Лучшая команда по проведению аварийно-спасательных работ при ликвидации последствий дорожно транспортного происшествия РК", сообщает паблик ГКУ РК "ОПС по Калевальскому району".

В соревнованиях приняли участие спасателей из Кемского, Калевальского, Беломорского, Лоухского и Муезерского районов.

После подведения итогов судейская комиссия, посчитав штрафные баллы всех команд, распределила следующие места: 1.Лоухский район, 2.Муезерский район, 3.Беломорский район, 4.Кемский район, 5.Калевальский район.

В паблике калевальских спасателей размещены ролики, на которых запечатлены выступления всех команд.