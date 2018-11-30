ВИДЕО: Как в Офтальмологическом центре Карелии возвращают зрение, убрав катаракту

Если всю жизнь вынуждены были пользоваться очками и вдруг начали хорошо читать без них – вам к офтальмологу.

Месяц назад читатели "Столицы на Онего" активно обсуждали возрастные изменениях зрения: когда вам еще чуть за 40, а вы уже заметили, что мелкий шрифт на товарах в магазине удобнее читать издалека. И в комментариях была просьба раскрыть тему, когда человек с возрастом перестает хорошо видеть и вдаль, и вблизи. В медицине этот диагноз называется возрастная катаракта. С ней сталкивается каждый человек, достигший пожилого возраста.

Когда появляются первые признаки катаракты и какие они, что делать, если зрение стало ухудшаться – на эти и другие вопросы ответил врач-офтальмохирург высшей категории, кандидат медицинских наук, доктор эксперт Юрий Семенович Тоболевич из Белоруссии. По счастливой случайности, мы застали его в Офтальмологическом центре Карелии, куда он приехал для выполнения ряда сложных операций. Хирургический стаж Юрия Тоболевича 20 лет. Сфера профессиональных интересов: катарактальная хирургия.

- Какие первые признаки катаракты?

- Первые признаки катаракты, это когда человек, который вынужден был пользоваться очками для чтения, вдруг начал читать хорошо без очков. Это говорит о том, что ядро хрусталика сформировалось. Вроде бы событие радостное для жизни, но это повод идти к офтальмологу и искать катаракту.

Второй признак катаракты – это появляющиеся постоянно точки либо туманные пятна перед глазом, которые не плавают, неплавающие помутнения – это тоже может быть признаком катаракты и третье – это нечеткое зрение – туман перед глазом. Даже когда кажется, что зрение хорошее, но туман перед глазом есть, то следует поискать катаракту уже у доктора.

Можно же ли ослепнуть, если не лечить катаракту, читайте здесь.

Видео по удалению катаракты предоставил Офтальмологический центр Карелии.

Все операции в Офтальмологическом центре Карелии записываются на видео. Диск хранится в архиве медучреждения и при необходимости предоставляется пациенту.

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