ВИДЕО: Клиенты вынуждены были покинуть баню голышом из-за пожара

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Пожар в бане заставил клиентов вылезать через окно голышом.
Пожарная служба округа Йи в Китае была вызвана в понедельник вечером к общественную баню, в которой вспыхнул пожар, передаёт Mirror. Огонь распространялся с такой силой, что у посетителей и персонала не было времени и возможности забрать свои вещи. В результате им пришлось вылезать на улицу в чём мать родила, надеясь на сообразительность пожарных служб.
До сих пор не удалось выяснить, что стало причиной пожара. Полиция подозревает, что огонь стал следствием работы неисправного оборудования, сообщает "Лайф".
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