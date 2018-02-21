ВИДЕО: Клиенты вынуждены были покинуть баню голышом из-за пожара

Пожар в бане заставил клиентов вылезать через окно голышом.

Пожарная служба округа Йи в Китае была вызвана в понедельник вечером к общественную баню, в которой вспыхнул пожар, передаёт Mirror. Огонь распространялся с такой силой, что у посетителей и персонала не было времени и возможности забрать свои вещи. В результате им пришлось вылезать на улицу в чём мать родила, надеясь на сообразительность пожарных служб.

До сих пор не удалось выяснить, что стало причиной пожара. Полиция подозревает, что огонь стал следствием работы неисправного оборудования, сообщает "Лайф".