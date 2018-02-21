Фужер 2 шт. 170 мл.
200
139
Набор кастрюль
2700
1599
Дрель аккумуляторная
1500
999
Набор инструмента
2990
2390
Ваза для цветов
260
119
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Происшествия
19:40, 21 Февраля 2018

ВИДЕО: Клиенты вынуждены были покинуть баню голышом из-за пожара

По теме

Разыскиваемого подростка в Петрозаводске вернули домой
21.02.18 21:04
В Петрозаводске пропал 15-летний подросток
21.02.18 18:54
ВИДЕО: Два автомобиля столкнулись на "непростом" перекрестке в Петрозаводске
21.02.18 18:27
Все новости
Загрузка...

Пожар в бане заставил клиентов вылезать через окно голышом.

Пожарная служба округа Йи в Китае была вызвана в понедельник вечером к общественную баню, в которой вспыхнул пожар, передаёт Mirror. Огонь распространялся с такой силой, что у посетителей и персонала не было времени и возможности забрать свои вещи. В результате им пришлось вылезать на улицу в чём мать родила, надеясь на сообразительность пожарных служб.

До сих пор не удалось выяснить, что стало причиной пожара. Полиция подозревает, что огонь стал следствием работы неисправного оборудования, сообщает "Лайф".

 

По теме

Разыскиваемого подростка в Петрозаводске вернули домой
21.02.18 21:04
В Петрозаводске пропал 15-летний подросток
21.02.18 18:54
ВИДЕО: Два автомобиля столкнулись на "непростом" перекрестке в Петрозаводске
21.02.18 18:27
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
14.02.2018, 15:12
Житель Карелии несколько лет истязал и насиловал собственных дочерей
19.02.2018, 14:54
В Карелию идут морозы
16.02.2018, 09:52
"Пилоты ругались, пока лайнер не врезался в землю"
17.02.2018, 12:17
Ford Fusion рухнул с моста в Петрозаводске
15.02.2018, 08:53
"Лайф" рассказал из-за чего убили женщину в общежитии на Ключевой
16.02.2018, 10:01
Парфенчиков пообещал новых чиновников в министерствах Карелии

Аналитика

20.02.2018 15:04
Обществоведение
"Ниже пояса не бить и не лизать" 6
Основатель и редактор "Новой газеты", известный российский журналист Дмитрий Муратов пообщался с карельскими коллегами и поделился своими взглядами на политику, современную журналистику и общество.
Своя изюминка 5
20.02.2018 14:33
"У нас курицы несут яйца, мы этими яйцами кормим хорька и ежика" 2
16.02.2018 16:29
Кто стоит за карельскими телеграм-каналами? 3
12.02.2018 14:47
Кто самый богатый кандидат? 3
12.02.2018 12:00
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 10:00
Личное мнение
Автовладельцам Франции запретили пользоваться мобильным даже в стоящей машине
Какие изменения в законодательства ждут водителей в 2018 году, и как они изменят жизнь автовладельцев, - об этом рассуждает директор автошколы "Престиж" Жанна Беляева.
Петрозаводчане проводили масленицу со SKODA
Сегодня 09:45
"Шевроле Нива": надежный и верный друг 1
20.02.2018 15:48
"Гиперборея" – новые открытия
19.02.2018 15:02
архив чтиво

Медиа

Важная тема на сегодня: Ведущий Денис Базанков и гость программы председатель комитета по бюджету парламента Карелии Виталий Красулин обсуждают развитие бизнеса в Карелии, оптимизацию расходов в бюджетной сфере
20.02.2018 13:20
все фото и видео

Опрос

За кого бы вы проголосовали, если бы выборы президента РФ прошли в ближайшее воскресенье?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»