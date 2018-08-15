ВИДЕО: Куда переехал Agriculture club в Петрозаводске

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Agriculture club откроется 1 сентября в новом месте. Весной стало известно, что арт-пространство покидает здание кинотеатра "Калевала", где располагалось несколько лет.
Теперь Agriculture club располагается в доме 20-а по улице Коммунальной, рядом с ТЦ "Кей".
"Скоро начинаем. Всем привет. Ориентир: торговый центр КЕЙ. Слева от него на возвышении стоят два приобнявшихся здания: бывший клуб "Голливуд" и бывшее кафе "Еда". Еда будет. Голливуд тоже обещаем. Мы заселяемся сразу в два здания. Будут дневные и ночные события. Скоро увидимся. Жутко соскучились", - сообщается в паблике Agriculture club в "ВКонтакте".
До этого клуб в течение нескольких лет работал в кинотеатре "Калевала".
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