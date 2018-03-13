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Новости. Общество
19:10, 13 Марта 2018

ВИДЕО: Что с лицом? - Лайма Вайкуле сильно изменилась

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Поклонники Лаймы Вайкуле обратили внимание на ролик, опубликованный на ее странице в Instagram. На видео певицу не узнать.

Как пишет "Дни.ру", на официальном аккаунте в Instagram Лаймы Вайкуле появилось видео, на котором ее с Международным женским днем поздравляет латвийский певец Интарс Бусулис. Исполнитель презентует ей картину, которую нарисовал сам, а также роскошный букет.

"Зрители, однако, больше внимания уделили не подаркам, а самой певице. Некоторые из поклонников признались, что не сразу узнали Лайму Вайкуле. Распознать, что перед ними действительно звезда советской эстрады, им помог только голос. Лицо же, по их мнению, изменилось до неузнаваемости. Кто-то даже предположил, что артистка страдает от какой-то болезни", - отмечает издание.

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