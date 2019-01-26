ВИДЕО: Легковушку выбросило на тротуар после ДТП на аварийном перекрестке Петрозаводска

Авария произошла в пятницу на пересечении Октябрьского проспекта и улицы Мурманская.

Как сообщает ДТП ПТЗ, 25 января в 15:41 на Октябрьском проспекте столкнулись два автомобиля. ДТП произошло на регулируемом перекрестке, когда один участник происшествия совершал левый поворот на улицу Мурманская, а второй - двигался в прямом направлении.

От столкновения автомобили отбросило на угол перекрестка. Одна легковушка оказалась на тротуаре.

ДТП ПТЗ предупреждает водителей быть внимательными на перекрестке Октябрьского проспекта и улицы Мурманская. Здесь аварии давно не редкость. ДТП происходит в момент пересечения транспортными средствами перекрестка, когда один из участников аварии совершает левый поворот на улицу Мурманская, а второй - двигается по Октябрьскому проспекту в прямом направлении. В результате столкновения оба автомобиля отбрасывает на угол перекрестка и тротуар. Пешеходы рискуют жизнью, находясь на тротуаре в непосредственной близости от пешеходного перехода, а транспортные средства получают механические повреждения.

Момент ДТП на Октябрьском проспекте 35 января попало в объектив видеокамеры компании "Ситилинк".