ВИДЕО: Любительницу бесплатного шопинга разыскивают в Петрозаводске

Девушка, подозреваемая в краже, попала в объектив камеры наблюдения, сообщили в МВД Карелии.

Полиция Петрозаводска устанавливает личность женщины, подозреваемой в совершении кражи товаров одном из отделов крупного торгового центра. Преступление было совершено 15 мая.

Всех располагающих значимой информацией о разыскиваемой просят сообщить по телефонам: 8-953-545-37-48 или 02 (с мобильного – 102).

Конфиденциальность гарантируется.