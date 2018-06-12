ВИДЕО: Лось бежит по улицам Петрозаводска

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В Сети опубликовано видео появления в городе дикого зверя.
Сегодня в пятом часу утра очевидцы обнаружили лося, который бегал по Древлянке.
В Сети появилось видео с камер наблюдения, на котором заметно, как дикий зверь появляется на улицах города.
Лось выбегает из гаражного кооператива, приближается к остановке транспорта, затем выходит на проезжую часть. Перепрыгнув ограждение, зверь направляется в жилой сектор. Затем животное возвращается обратно, вновь пересекает дорогу и убегает.
Лось появляется на видео на 28 сек. (район гаражного кооператива).
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