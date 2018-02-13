ВИДЕО: Лыжник показал очень крутой трюк… на эскалаторе

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Швейцарский лыжник Фабиан Бош показал, кажется, самый впечатляющий трюк за пределами спортивных площадок Олимпиады-2018.
20-летний Бош поднялся на эскалаторе как Супермен — держась одной рукой за поручень и повиснув с внешней стороны лестницы, пишет Meduza.
"Уже 20 лет, а все еще не могу понять, как эта штука [эскалатор] работает. Я все правильно делаю? — написал спортсмен в своем Instagram.
Пожалуйста, не пытайтесь это повторить.
Видео взято с vk.com.
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