ВИДЕО: Лыжник показал очень крутой трюк… на эскалаторе

Швейцарский лыжник Фабиан Бош показал, кажется, самый впечатляющий трюк за пределами спортивных площадок Олимпиады-2018.

20-летний Бош поднялся на эскалаторе как Супермен — держась одной рукой за поручень и повиснув с внешней стороны лестницы, пишет Meduza.

"Уже 20 лет, а все еще не могу понять, как эта штука [эскалатор] работает. Я все правильно делаю? — написал спортсмен в своем Instagram.

Пожалуйста, не пытайтесь это повторить.

Видео взято с vk.com.