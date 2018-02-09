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Новости. Общество
21:30, 09 Февраля 2018

ВИДЕО: Максим Галкин показал искрометную пародию на Малышеву в туалете поезда

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Артист не брезгует кататься в обычных вагонах. В туалете поезда ему вспомнилась Елена Малышева с ее советами…

"В рубрике "Всё новое — хорошо забытое старое" апрельский лайфхак от Елены Малышевой", — подписал свой новый ролик Максим Галкин.

В видео пародист изображает знаменитую ведущую телепередач про здоровье. С присущей ему выраженной артикуляцией Галкин от лица теледоктора объясняет, как с помощью двух полотенец избежать поездной грязи в общественных местах, пишет uznayvse.ru.

"Непередаваемая атмосфера! Жалко, камера не может вам все рассказать", — вещает из уборной Максим. Пользователи обращают внимание на то, что Галкин не демонстрирует роскошную жизнь и приближается к народу, когда выбирает стандартное купе для гастрольных путешествий. Пародия на Елену Малышеву многим понравилась.

"Вопрос Елене Малышевой: можно ли считать посещение данного места ароматерапией?", "Ахах, как смешно!", "Максим, снимай эту рубрику чаще, у тебя непревзойденно получается пародировать Малышеву", "Макс, бесподобно! Молодчина!", "Господи, как похоже получилось!", "Блин, это суперИнструкция! Макс, искромётно! Обожаю", — комментируют пользователи.

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