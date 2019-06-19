11:17, 19 Июня 2019
ВИДЕО: Маленькая девочка из Финляндии просит Путина помочь ей добраться до бабушки в Карелию
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Николь просит Путина придать международный статус пункту пропуска "Сювяоро — Париккала", чтобы она могла ездить из Финляндии к бабушке в Карелию по короткой дороге.
В Финляндии, в городе Лаппеенранта, живет 8-летняя Николь, гражданка России, которая со своим братом записала видеообращение к Владимиру Путину с просьбой придать пункту пропуска "Сювяоро — Париккала" международный статус, чтобы она могла ездить к бабушке в Карелию, в Лахденпохью, по короткой дороге – 120 км, а не 320 км, как ее семье приходится это делать сейчас.
Как рассказала Николь, на сегодняшний день через пункт "Сювяоро — Париккала" могут ездить только грузовики, а обычным путешественникам приходится ездить через "Ниирала — Вяртселя".
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