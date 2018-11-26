ВИДЕО: Маршрутный автобус попал в ДТП в Петрозаводске

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Авария с участием легкового автомобиля и автобуса произошла на пересечении Лососинского шоссе и улицы Черняховского.
По данным сайта "ДТП "Петрозаводска и Карелии", в момент аварии автобус ПАЗ ехал 25 ноября в 21.00 в сторону Древлянки. Легковой автомобиль выезжал с Черняховского в сторону Гоголевского моста.
"В результате столкновения транспортные средства получили механические повреждения. К счастью, обошлось без жертв", - отмечается в сообщении.
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