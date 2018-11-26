ВИДЕО: Маршрутный автобус попал в ДТП в Петрозаводске

Авария с участием легкового автомобиля и автобуса произошла на пересечении Лососинского шоссе и улицы Черняховского.

По данным сайта "ДТП "Петрозаводска и Карелии", в момент аварии автобус ПАЗ ехал 25 ноября в 21.00 в сторону Древлянки. Легковой автомобиль выезжал с Черняховского в сторону Гоголевского моста.

"В результате столкновения транспортные средства получили механические повреждения. К счастью, обошлось без жертв", - отмечается в сообщении.