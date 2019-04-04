ВИДЕО: Минивен сбил подростка в Петрозаводске

Подросток попал под машину на пешеходном переходе в Пятом поселке.

Камера наружного наблюдения запечатлела, как в минувшую среду 3 апреля, днем автомобиль сбил подростка, выбежавшего на пешеходный переход в районе пересечения Лесного проспекта и ул.Боровая.

После удара подросток убежал.