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Новости. Происшествия
09:34, 04 Апреля 2019

ВИДЕО: Минивен сбил подростка в Петрозаводске

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Подросток попал под машину на пешеходном переходе в Пятом поселке.

Камера наружного наблюдения запечатлела, как в минувшую среду 3 апреля, днем автомобиль сбил подростка, выбежавшего на пешеходный переход в районе пересечения Лесного проспекта и ул.Боровая.

После удара подросток убежал.

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Комментарии

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Dima
2019-04-04 11:40:33
Судя по записи, дяденька во всем обвинил подростка. Во-первых после такого удара мальчику надо обратиться в больницу. Во-вторых, прошу полицию найти этого водителя и лишить его прав. А за пределами участка поговорить по-мужски.
Александр Коробкин
2019-04-04 11:37:43
На этом перекрестке давно нужно поставить светофор! утром и вечером пробки и ДТП!
Гость
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