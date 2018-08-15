ВИДЕО: Мотоцикл и автомобиль столкнулись в центре Петрозаводска

ДТП с участием мотоцикла и легкового автомобиля произошло на пересечении улиц Куйбышева и Свердлова.

Транспортные средства двигались вечером во вторник по улице Куйбышева со стороны площади Кирова. ДТП произошло, когда автомобиль совершал левый поворот на улицу Свердлова, а мотоциклист двигался следом в прямом направлении и попытался обогнать машину, сообщается на сайте "ДТП Петрозаводска и Карелии".