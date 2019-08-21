ВИДЕО: Мотоциклист перелетел через автомобиль такси в ДТП в центре Петрозаводска

На улице "Правды" около типографии произошло ДТП с участием такси и мотоцикла.

По данным с камеры наружного видеонаблюдения компании "Сампо.ру", авария произошла в 12.42 на пересечении улиц "Правды" и Володарского.

Мотоциклист двигался в сторону проспекта Александра Невского со стороны площади Кирова, такси выезжало с Володарского.

В настоящее время водителю мотоцикла оказывают первую помощь.