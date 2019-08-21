13:07, 21 Августа 2019
ВИДЕО: Мотоциклист перелетел через автомобиль такси в ДТП в центре Петрозаводска
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На улице "Правды" около типографии произошло ДТП с участием такси и мотоцикла.
По данным с камеры наружного видеонаблюдения компании "Сампо.ру", авария произошла в 12.42 на пересечении улиц "Правды" и Володарского.
Мотоциклист двигался в сторону проспекта Александра Невского со стороны площади Кирова, такси выезжало с Володарского.
В настоящее время водителю мотоцикла оказывают первую помощь.
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