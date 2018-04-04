ВИДЕО: МВД пресекло канал поставок нелегального алкоголя в Карелию

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Из незаконного оборота изъято 6 тыс. бутылок поддельной алкогольной продукции известных марок, в том числе иностранного производства.
По данным пресс-службы ведомства, в Петрозаводске был задержан автомобиль, в котором находилось 4 тыс. бутылок немаркированной алкогольной продукции. В дальнейшем было обнаружено и изъято еще 2000 бутылок. Они хранились в боксе одного из гаражных кооперативов.
Полицейские установили, что трое жителей Карелии приобрели данную продукцию в другом регионе для последующего сбыта на территории Петрозаводска.
Все подозреваемые задержаны и стали фигурантами уголовного дела, возбужденного по части 6 статьи 171.1 УК РФ. Фигурантам грозит наказание в виде лишения свободы сроком до шесть лет.
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