ВИДЕО: На Чапаева сбили пешехода, жесткие кадры

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В Петрозаводске накануне вечером на одной из самых аварийных улиц сбили пешехода.
Как сообщает портал ДТП Петрозаводска и Карелии, дорожное происшествие случилась в субботу, 8 декабря в 20-15. ДТП с участием пешехода и легкового автомобиля произошло на улице Чапаева, в районе пересечения с улицей Ватутина.
Легковой автомобиль двигался по улице Чапаева в сторону автовокзала. Пешеход пересекал проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу справа налево по ходу движения транспортного средства.
В результате ДТП травмирован пешеход. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
Дорожное происшествие зафиксировали камеры наружного наблюдения.
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