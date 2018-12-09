ВИДЕО: На Чапаева сбили пешехода, жесткие кадры

В Петрозаводске накануне вечером на одной из самых аварийных улиц сбили пешехода.

Как сообщает портал ДТП Петрозаводска и Карелии, дорожное происшествие случилась в субботу, 8 декабря в 20-15. ДТП с участием пешехода и легкового автомобиля произошло на улице Чапаева, в районе пересечения с улицей Ватутина.

Легковой автомобиль двигался по улице Чапаева в сторону автовокзала. Пешеход пересекал проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу справа налево по ходу движения транспортного средства.

В результате ДТП травмирован пешеход. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Дорожное происшествие зафиксировали камеры наружного наблюдения.