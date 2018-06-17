ВИДЕО: На Древлянке ВАЗ протаранил припаркованные авто и уехал

Камера наружного наблюдения запечатлела момент, как водитель Lada Kalina на полном ходу врезается в припаркованные автомобили и быстро уезжает с места ДТП.

В минувшую субботу, 16 июня, в 22.26 во дворе дома на улице Чистая произошло ДТП с участием автомобиля Lada Kalina, сообщается на сайте "ДТП Петрозаводска и Карелии".

Двигавшаяся по дворовой территории Lada наехала на стоящие в парковочном кармане легковые автомобили.

От столкновения один из припаркованных автомобилей отбросило на газон в районе детской площадки. Второй припаркованный автомобиль задело по касательной.

После наезда на припаркованные автомобили водитель ВАЗ покинул место ДТП.

Видеокамера запечатлела момент ДТП.

В соответствии с ч. 2 ст. 12.27 Кодекса об административных правонарушениях за оставление водителем в нарушение Правил дорожного движения места дорожно-транспортного происшествия, участником которого он являлся, предусмотрена административная ответственность в виде лишения права управления транспортными средствами на срок от одного года до полутора или арест до 15 суток.