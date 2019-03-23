ВИДЕО: На Гоголевском мосту столкнулись два автомобиля

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Авария произошла утром 23 марта на Гоголевском мосту, из-за чего образовалась пробка.
Камера видеонаблюдения зафиксировала момент ДТП.
По кадрам видно, что две иномарки столкнули в 8.47. Одну из низ занесло, и она вылетела на соседнюю полосу, врезавшись в двигавшееся навстречу авто.
В течение 10 минут на место ДТП приехали сотрудники ГИБДД.
Информация о пострадавших уточняется.
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