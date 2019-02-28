ВИДЕО: Лобовое столкновение произошло на Гоголевском мосту

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Авария с участием трех автомобилей произошла на Гоголевском путепроводе вечером 27 февраля, сообщили в ДТП ПТЗ.
Водитель автомобиля Skoda Yeti, двигаясь в сторону центра, выехал на полосу встречного движения, где произошло лобовое столкновение с двигавшимся во встречном направлении легковым автомобилем Chevrolet Lanos.
После этого на легковой автомобиль сзади наехал шедший за ним кроссосвер.
Подробности ДТП выясняются.
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