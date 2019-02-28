ВИДЕО: Лобовое столкновение произошло на Гоголевском мосту

Авария с участием трех автомобилей произошла на Гоголевском путепроводе вечером 27 февраля, сообщили в ДТП ПТЗ.

Водитель автомобиля Skoda Yeti, двигаясь в сторону центра, выехал на полосу встречного движения, где произошло лобовое столкновение с двигавшимся во встречном направлении легковым автомобилем Chevrolet Lanos.

После этого на легковой автомобиль сзади наехал шедший за ним кроссосвер.

Подробности ДТП выясняются.