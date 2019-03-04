07:25, 04 Марта 2019
ВИДЕО: На Ялгубском шоссе одна машина перевернулась на крышу, другая вылетела в кювет
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В Прионежском районе Карелии на автодороге "Соломенное – Ялгуба – Суйсарь накануне произошло два ДТП, одно из них – серьезное.
Как сообщает портал ДТП Петрозаводска и Карелии, две аварии с участием кроссоверов Renault Duster произошли с небольшим интервалом в воскресенье 3 марта на 10-м километре Ялгубского шоссе (автодорога "Соломенное – Ялгуба – Суйсарь").
Проезжавшие мимо водители пришли на помощь участникам аварии.
Видеорегистратор очевидца запечатлел дорожно-транспортные происшествия и их последствия.
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