ВИДЕО: На Ялгубском шоссе одна машина перевернулась на крышу, другая вылетела в кювет

В Прионежском районе Карелии на автодороге "Соломенное – Ялгуба – Суйсарь накануне произошло два ДТП, одно из них – серьезное.

Как сообщает портал ДТП Петрозаводска и Карелии, две аварии с участием кроссоверов Renault Duster произошли с небольшим интервалом в воскресенье 3 марта на 10-м километре Ялгубского шоссе (автодорога "Соломенное – Ялгуба – Суйсарь").

Проезжавшие мимо водители пришли на помощь участникам аварии.

Видеорегистратор очевидца запечатлел дорожно-транспортные происшествия и их последствия.