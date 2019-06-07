ВИДЕО: На Кукковском кольце водитель автомобиля совершил очень странное ДТП

Днем в Петрозаводске на Кукковском кольце произошло странное ДТП.

В объектив камеры наружного наблюдения попало ДТП, которое произошло сегодня днем, 7 июня в 12.24, на Кукковском кольце.

Камеры запечатлели, как белый автомобиль, медленно ехал по кольцу и врезался в припаркованные у газона второй автомобиль, где находились люди.

В ГИБДД происшествие пока не комментируют.