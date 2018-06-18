ВИДЕО: На Первом канале неожиданно упомянули Навального в прямом эфире

Бывший тренер сборной России по футболу Леонид Слуцкий, комментируя в прямом эфире матч ЧМ-2018, неожиданно упомянул Алексея Навального.

Рассуждая о ходе поединка между Германией и Мексикой комментатор Кирилл Дементьев сказал, что нужно играть в "навальный футбол", после чего Леонид Слуцкий отметил: "Навальный играет в футбол? Ну, интересно было бы глянуть".

В Интернете появилось видео инцидента, который произошел в воскресенье.

"Тот момент, когда цензура пала и я оказался на Первом канале. Ну почти", - написал Алексей Навальный в Твиттере, комментируя этот эпизод.

Как отмечает канал "Дождь", журналист Владимир Познер упоминал Навального среди тех, кого ему запрещено звать в эфир своей программы на Первом канале.

Называть фамилию Навального избегает президент России Владимир Путин. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что "по всей видимости, это связано с отношением к этому человеку".

Встреча Мексики и Германии в "Лужниках" завершилась со счетом 1:0 в пользу мексиканцев.

Видео взято из паблика NR в "ВКонтакте".