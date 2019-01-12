ВИДЕО: На Первомайском проспекте столкнулись две иномарки

В Петрозаводске накануне произошла типичная авария при маневре.

Как сообщает портал ДТП Петрозаводска и Карелии, авария с участием кроссовера Renault Duster и легкового автомобиля Daewoo Nexia произошла накануне около 17 часов на Первомайском проспекте, у дома № 54.

Дорожно-транспортное происшествие произошло на трёхполосной проезжей части в районе разрыва в разделительной полосе, который предназначен для разворота.

Nexia двигалась по Первомайскому проспекту в сторону центра в правой полосе движения. В это же время Duster заканчивал маневр разворота, выезжая в правую полосу движения.

От столкновения автомобили получили механические повреждения.

Видеорегистратор очевидца запечатлел момент ДТП.