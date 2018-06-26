ВИДЕО: На трассе в Карелии микроавтобус врезался в упавшее перед ним дерево

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ДТП произошло в Пряжинском районе в тот день, когда бушевал ураганный ветер.
На минувшей неделе 20 июня в 12.07 в Пряжинском районе, недалеко от железнодорожной станции Падозеро, произошло ДТП с участие микроавтобуса Volkswagen, сообщается на сайте "ДТП Петрозаводска и Карелии".
Микроавтобус двигался со стороны Петрозаводска.
Неожиданно на проезжую часть упало дерево. Водитель предпринял экстренное торможение, но столкновения с препятствие избежать не удалось.
К счастью, обошлось без жертв. У микроавтобуса повреждена передняя часть, разбита оптика, - отмечается в паблике.
В этот день порывы ветра достигали 22 м/с.
Видеорегистратор участника ДТП запечатлел момент падения дерева.
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